Илья муровец заготовил для своего коня на зиму 4 т 9 ц овса.в декабре конь съел 3/7 вс??го запаса овса,а в январе -9/14 остатка.сколько центнеров овса конь съел в январе? и пожалуйста не только примеры ну и как записать если ва...

Математика
Илья муровец заготовил для своего коня на зиму 4 т 9 ц овса.в декабре конь съел 3/7 вс??го запаса овса,а в январе -9/14 остатка.сколько центнеров овса конь съел в январе? и пожалуйста не только примеры ну и как записать если вам не трудно)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Переведем тонны в центнеры; 1)49:7*3=21 центнеров овса съел конь в декабре; 2)49-21=28 ц осталось; 3)28:14*9=18 ц; Ответ: 18 центнеров овса конь съел в январе
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