Илья муровец заготовил для своего коня на зиму 4 т 9 ц овса.в декабре конь съел 3/7 вс??го запаса овса,а в январе -9/14 остатка.сколько центнеров овса конь съел в январе? и пожалуйста не только примеры ну и как записать если ва...

Математика

Илья муровец заготовил для своего коня на зиму 4 т 9 ц овса.в декабре конь съел 3/7 вс??го запаса овса,а в январе -9/14 остатка.сколько центнеров овса конь съел в январе? и пожалуйста не только примеры ну и как записать если вам не трудно)

Автор: Гость