Дописать 4-6 предложений : Закинул рыболов в речку удочку и ждёт . Вдруг поплавок ??апрыгал в воде и утонул . Дёрнул рыбак удочку и вытащил окунька . Плавники у окуня красные , а спинка тёмно-зелёная . Хороша будет ушица !
Русский язык
Дописать 4-6 предложений : Закинул рыболов в речку удочку и ждёт . Вдруг поплавок ??апрыгал в воде и утонул . Дёрнул рыбак удочку и вытащил окунька . Плавники у окуня красные , а спинка тёмно-зелёная . Хороша будет ушица !
Ответ(ы):
Гость:
1.когда поймает рыбёшку.2.глубоко уйдя под воду.3.зазевавшегося под водой 4.так и переливается на солнышке.
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