Дописать 4-6 предложений : Закинул рыболов в речку удочку и ждёт . Вдруг поплавок ??апрыгал в воде и утонул . Дёрнул рыбак удочку и вытащил окунька . Плавники у окуня красные , а спинка тёмно-зелёная . Хороша будет ушица !

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Дописать 4-6 предложений : Закинул рыболов в речку удочку и ждёт . Вдруг поплавок ??апрыгал в воде и утонул . Дёрнул рыбак удочку и вытащил окунька . Плавники у окуня красные , а спинка тёмно-зелёная . Хороша будет ушица !

Автор: Гость