Поезд вышел с вокзала 17 Марта в 21:45 и прибыл в пункт назначения 19 Марта в 4 ч утра ск??лько времени поезд был в пути главные слова

Математика

Поезд вышел с вокзала 17 Марта в 21:45 и прибыл в пункт назначения 19 Марта в 4 ч утра ск??лько времени поезд был в пути главные слова

Автор: Гость