Поезд вышел с вокзала 17 Марта в 21:45 и прибыл в пункт назначения 19 Марта в 4 ч утра ск??лько времени поезд был в пути главные слова
Математика
Поезд вышел с вокзала 17 Марта в 21:45 и прибыл в пункт назначения 19 Марта в 4 ч утра ск??лько времени поезд был в пути главные слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24-21,45=2,15(ч)- был в пути 17го марта 2) 24+4=28(ч)- был в пути сутки 18го и19го марта 3) 28+2,15=30,15(ч)- был в пути (всего) 30,15 ч = 1сут. 6ч. 15мин.
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