Покажите, как образованы прилагательные с непроизносимым согласным в корне и раз??ерите их по составу.грустные звёздное
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Покажите, как образованы прилагательные с непроизносимым согласным в корне и раз??ерите их по составу.грустные звёздное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грустные от слова грусть. корень-груст, суффикс-н, окрнчание-ые, основа-грустн. Звездное-звезда. корень-звезд, оконч-а, основа-звезд.
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