Покажите, как образованы прилагательные с непроизносимым согласным в корне и раз??ерите их по составу.грустные звёздное

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Покажите, как образованы прилагательные с непроизносимым согласным в корне и раз??ерите их по составу.грустные звёздное

Автор: Гость