Покупатель попросил взвесить 1 кг колбасы. продавец отрезал кусок, масса которого оказалась равной 800 гр. сколько граммов калбассы надо добавить
Математика
Покупатель попросил взвесить 1 кг колбасы. продавец отрезал кусок, масса которого оказалась равной 800 гр. сколько граммов калбассы надо добавить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кг=1000грамм 1000гр-800гр=200грамм надо добавить
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