Покупатель попросил взвесить 1 кг колбасы. продавец отрезал кусок, масса которого оказалась равной 800 гр. сколько граммов калбассы надо добавить

Математика

Покупатель попросил взвесить 1 кг колбасы. продавец отрезал кусок, масса которого оказалась равной 800 гр. сколько граммов калбассы надо добавить

Автор: Гость