Полный бидон с молоком весит 4 кг а тот же бидон запоненный молоком наполовину вес??т 3кг 250 г.сколько молока вмещает бидон

Математика
Полный бидон с молоком весит 4 кг а тот же бидон запоненный молоком наполовину вес??т 3кг 250 г.сколько молока вмещает бидон
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