Полный бидон с молоком весит 4 кг а тот же бидон запоненный молоком наполовину вес??т 3кг 250 г.сколько молока вмещает бидон

Математика

Полный бидон с молоком весит 4 кг а тот же бидон запоненный молоком наполовину вес??т 3кг 250 г.сколько молока вмещает бидон

Автор: Гость