Помогите пожалуйста эти 4 задания. мне оч надо)
Геометрия
Помогите пожалуйста эти 4 задания. мне оч надо)
Ответ(ы):
Гость:
1) 3 и 6 накрест лежащие, они равны. 88/2=44... 1,3,6,8 = 44, 180-44=136 = 2,4,5,7 2)3+4=180, 4=180-48=132, 6=132, 5=48 3)3+4=180 х+х+30=180 2х=150, х=75 (4) 75+30=105 (3) 4) 1+8=180 4/5 4+5=9 180/9=20 20*4=80 (1) 20*5=100 (8) 80/100=4/5!!! 1,3,5,7=80, 2,4,6,8=100
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Геометрия
Используя рисунок, укажите верные утверждения: 1) Прямые a и b паралельны. 2) Прямы?? m и n паралельны. 3) угол 1 и угол 2 - накрест лежащие....