Как сделать исследовательскую работу? Обязательно делать презентацию? Сколько времени она занимает?
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Как сделать исследовательскую работу? Обязательно делать презентацию? Сколько времени она занимает?
Ответ(ы):
Гость:
Смотря на какую тему. если нужен эксперемент с солнцем, то несколько дней. можно делать устный, письменный и презентацию.Напишите в ответе здесь
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