4-5 слов с суфиксом ить, еть, ать, ять.
Русский язык
4-5 слов с суфиксом ить, еть, ать, ять.
Ответ(ы):
Гость:
Пылесосить, леденеть, смотреть, терпеть, вертеть, задышать, удержаться, брить, стелить, приклоняться, прислоняться, наклоняться.
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