Решите задачу,составив уравнение Дима и Вася собрали 48 яблок.Дима собрал в 1 целую 2/5 раза больше яблок,чем Вася .Сколько яблок собрал Вася?

Математика
Решите задачу,составив уравнение Дима и Вася собрали 48 яблок.Дима собрал в 1 целую 2/5 раза больше яблок,чем Вася .Сколько яблок собрал Вася?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 2/5x+x=48 2 2/5x=48 X=48/2 2/5 X=48×5/12 X=20
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