Решите задачу,составив уравнение Дима и Вася собрали 48 яблок.Дима собрал в 1 целую 2/5 раза больше яблок,чем Вася .Сколько яблок собрал Вася?

Математика

Решите задачу,составив уравнение Дима и Вася собрали 48 яблок.Дима собрал в 1 целую 2/5 раза больше яблок,чем Вася .Сколько яблок собрал Вася?

Автор: Гость