Помогите пожалуйста разгадать химический элемент очень нужно

Химия
Помогите пожалуйста разгадать химический элемент очень нужно
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Автор: Гость
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Гость:
Угарный газ скорее всего
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