Составьте график функции и его свойства, пожалуйста. У=-2х^2+6

Алгебра
Составьте график функции и его свойства, пожалуйста. У=-2х^2+6
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Ответ(ы):
Гость:
У=-2х^2+6 (0,6)   ______
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