Фонетический разбор слова на казахском орманды

Қазақ тiлi
Фонетический разбор слова на казахском орманды
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Орман түбірі -ды жұрнақ
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