Фонетический разбор слова на казахском орманды
Қазақ тiлi
Фонетический разбор слова на казахском орманды
Ответ(ы):
Гость:
Орман түбірі -ды жұрнақ
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