Закончить уровнение реакций записать их в моликулярном ионном виде Ba(NO3)2 + K2SO4 =

Химия
Закончить уровнение реакций записать их в моликулярном ионном виде Ba(NO3)2 + K2SO4 =
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
...... = BaSO4 + KNO3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Узкий пучок белого света после прохождения через стеклянную призму дает на экран?? спектор. укажите правильную последовательность цветов в спектре....
Ответить
Математика
Художники. проехали по. золотому кольцу. России и. сделали. зарисовки. в. 4. городах.??. каждом. городе. они. использовали. половину. имеющихся. у....
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите создать кластер по именю глагол
Ответить
Другие предметы
Самая мудрая загадка
Ответить
Информатика
Даны действительные числа a,b,c (a>0).полностью исследовать биквадратное уравнение a*x^4+b*x^2+c=0. Паскаль!
Ответить