Закончить уровнение реакций записать их в моликулярном ионном виде Ba(NO3)2 + K2SO4 =
Химия
Закончить уровнение реакций записать их в моликулярном ионном виде Ba(NO3)2 + K2SO4 =
Ответ(ы):
Гость:
...... = BaSO4 + KNO3
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