Даны действительные числа a,b,c (agt;0).полностью исследовать биквадратное уравнение a*x^4+b*x^2+c=0. Паскаль!
Информатика
Даны действительные числа a,b,c (agt;0).полностью исследовать биквадратное уравнение a*x^4+b*x^2+c=0. Паскаль!
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