Множествоное весло в слове ботинок

Русский язык
Множествоное весло в слове ботинок
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ботинки, как еще-то?
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