В чем суть фагоцитоза ?
Биология
В чем суть фагоцитоза ?
Ответ(ы):
Гость:
Фагоцитоз действительно интересный механизм. Фагоцитоз это поглощение клеткой твёрдых веществ. А суть его такова: клетка способна к избирательному поглощение т.е знает,что ей можно и нужно,а что опасно и вредно. Это красивое зрелище: как мембрана клетки обволакивает вожделенное вещество создавая ему сферу для перемещения внутри себя. Фаго-гр.(пожирать и цитоз клетка).
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