Какими чертами характера обладал Наполеон Бонапарт и в чём они проявлялись? Помогите! Очень надо! Пожалуйста!

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После роспуска Директории и разгона Законодательного корпуса вся законодательная и исполнительная власть сосредоточилась в руках трех консулов: Бонапарта, Роже Дюко и Сиейеса, которым было "поручено" подготовить новую конституцию. То, что одним из консулов стал Наполеон Бонапарт, было не только признанием его заслуг в ходе переворота 18-19 брюмера. Наполеон олицетворял собой военную силу, и участие в управлении государством армейского генерала отражало характер нового режима. Он изначально содержал в себе элементы военной диктатуры. "Шпага", о которой в свое время говорил Сиейес, успешно сыграла свою роль в ходе переворота, но затем она не была вложена в ножны. Наполеон пришел к власти, опираясь на армию, и на протяжении всего его правления армия составляла его главную опору. Первое время после переворота казалось, что новая власть мало чем отличается от Директории и что Консульство представляет собой Директорию в составе, сокращенном до трех человек. Конституция, принятая 15 декабря 1799г. , устранила всякие сомнения в том, что во Франции установился новый режим. "Конституция VIII года республики" - таково было ее официальное название, составлялась под руководством Наполеона. По этой конституции во главе Франции стояли три консула, из которых первый обладал всей полнотой власти, а два других правом совещательного голоса. Первый консул назначался на десять лет и имел право назначать всех гражданских и военных должностных лиц, которые несли ответственность только перед ним. Он же назначал Сенат из 80 членов. Для принятия законов учреждались три органа: Государственный совет, Трибунат и Законодательный совет. Первый получал право разрабатывать законы, которые предлагало правительство; Трибунат только обсуждал законопроекты, полученные от Государственного совета; наконец, Законодательный совет мог утверждать эти законы, но без обсуждения. Таким образом, ни один из этих органов не имел реальной возможности принять ни одного закона. Кроме того, все они находились в зависимом положении, поскольку члены Государственного совета назначались первым консулом, а члены Законодательного совета и Трибуната Сенатом, то есть, в конечном счете, тем же первым консулом. Последний имел исключительное право вносить в Сенат собственные законопроекты, которые после их одобрения под названием "сенатус-консульта" становились законом страны. В итоге вся реальная власть находилась в руках первого консула, то есть Наполеона Бонапарта. Впоследствии эта власть еще более расширилась. 2 августа 1802г. Наполеон был объявлен пожизненным консулом. Он получил право представлять для утверждения своего преемника, назначать второго и третьего консулов, заключать договоры о войне и мире, приостанавливать действие конституции. День его рождения был объявлен национальным праздником, а с 1803г. на монетах стали чеканить его профиль. Однако и в том виде, в котором он был учрежден конституцией 1799г. , политический режим во Франции представлял диктатуру. Ее характерными чертами была наличие сильного правительства, независимого ни от законодательной власти, ни от воли избирателей; предельная концентрация власти за счет подчинения законодательных учреждений органам исполнительной власти; сведение до минимума значения выборов; централизация аппарата государственного управления и назначение всех чиновников сверху. Правительство могло действовать быстро и эффективно, то есть обладало теми возможностями, которых, по мнению ее критиков, недоставало Директории. Источник: История