Помогите пожалуйста с русским !!!! Напишите предложения , расширив их с начала с помощью наречий , а затем - деепричастного оборота...

Русский язык

Помогите пожалуйста с русским !!!! Напишите предложения , расширив их с начала с помощью наречий , а затем - деепричастного оборота...

Автор: Гость