Помогите пожалуйста с русским !!!! Напишите предложения , расширив их с начала с помощью наречий , а затем - деепричастного оборота...

Русский язык
Помогите пожалуйста с русским !!!! Напишите предложения , расширив их с начала с помощью наречий , а затем - деепричастного оборота...
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