Процессы жизнедейтельности клетк
Биология
Процессы жизнедейтельности клетк
Ответ(ы):
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Основные процессы жизнедеятельности клетки: Обмен веществ - в клетку поступают питательные вещества, а удаляются не нужные. Движение цитоплазмы-транспортирует вещества в клетке. Дыхание - в клетку поступает кислород,удаляется углекислый газ.Питание - в клетку поступают питательные вещества. Рост- клетка увеличивается в размерах.Развитие- строение клетки усложняется.
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