Сообщение о паукообразных

Гость: Гость:

паукообразные, или арахниды - это собрание всех наземных хелицеровых. Арахна - по-гречески "паук". В древнегреческих мифах это имя девушки, которая, по преданию, достигла такого высокого ткацкого искусства, что вызвала на состязание саму богиню Афину. Арахна выткала ткань не хуже Афины, но та в наказание за дерзость состязаться с богами не признала ее достоинств. В отчаянии Арахна хотела повеситься, тогда Афина превратила ее в паука, вечно ткущего свою паутину. Паукообразные – самый обширный класс в подтипе хелицеровых представлен в природе главным образом наземными формами. К ним относятся многочисленные виды (около 35 тыс.), которые в современной систематике объединены в несколько отрядов. Самый большой отряд Пауки насчитывает до 27,5 тыс. видов. Кроме пауков, в класс паукообразных входят Клещи (до 10 тыс. видов), Сенокосцы (2,5 тыс. видов), Ложноскорпионы (1,1 тыс. видов), Скорпионы, Сольпуги и некоторые другие. По заселению всевозможных уголков земного шара паукообразные не уступают насекомым и заслуживают внимательного изучения, которое ставит перед биологической наукой ряд важных задач. Изучение исторического развития паукообразных показало, что они находятся в близком родстве с ракоскорпионами (эвриптеридами), в большинстве вымершими и лишь частично сохранившимися в мелководных участках морей в виде немногих форм мечехвостов. Ракоскорпионы филогенетически связаны с трилобитами, которые, как известно, полностью вымерли. Через эти промежуточные группы (трилобитов и ракоскорпионов) было установлено происхождение паукообразных от многощетинковых кольчецов, обитавших в морях. По сравнению со своими водными предками паукообразные в процессе эволюции претерпели ряд изменений, связанных с приспособлением к жизни на суше. Наиболее характерными из них следует признать частичную атрофию брюшных конечностей и превращение оставшихся брюшных конечностей у одних видов в легкие (иногда в трахеи), а у других, кроме того, в паутинные бородавки. Следует отметить отсутствие у паукообразных усиков (антенн) и сложных глаз (имеются только простые глазки), образование околоротовых конечностей для захвата пищи и ног для передвижения по суше.