Сообщение о паукообразных

Другие предметы
Сообщение о паукообразных
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
паукообразные, или арахниды - это собрание всех наземных хелицеровых. Арахна - по-гречески "паук". В древнегреческих мифах это имя девушки, которая, по преданию, достигла такого высокого ткацкого искусства, что вызвала на состязание саму богиню Афину. Арахна выткала ткань не хуже Афины, но та в наказание за дерзость состязаться с богами не признала ее достоинств. В отчаянии Арахна хотела повеситься, тогда Афина превратила ее в паука, вечно ткущего свою паутину.    Паукообразные – самый обширный класс в подтипе хелицеровых представлен в природе главным образом наземными формами. К ним относятся многочисленные виды (около 35 тыс.), которые в современной систематике объединены в несколько отрядов. Самый большой отряд Пауки насчитывает до 27,5 тыс. видов. Кроме пауков, в класс паукообразных входят Клещи (до 10 тыс. видов), Сенокосцы (2,5 тыс. видов), Ложноскорпионы (1,1 тыс. видов), Скорпионы, Сольпуги и некоторые другие. По заселению всевозможных уголков земного шара паукообразные не уступают насекомым и заслуживают внимательного изучения, которое ставит перед биологической наукой ряд важных задач.     Изучение исторического развития паукообразных показало, что они находятся в близком родстве с ракоскорпионами (эвриптеридами), в большинстве вымершими и лишь частично сохранившимися в мелководных участках морей в виде немногих форм мечехвостов. Ракоскорпионы филогенетически связаны с трилобитами, которые, как известно, полностью вымерли. Через эти промежуточные группы (трилобитов и ракоскорпионов) было установлено происхождение паукообразных от многощетинковых кольчецов, обитавших в морях. По сравнению со своими водными предками паукообразные в процессе эволюции претерпели ряд изменений, связанных с приспособлением к жизни на суше. Наиболее характерными из них следует признать частичную атрофию брюшных конечностей и превращение оставшихся брюшных конечностей у одних видов в легкие (иногда в трахеи), а у других, кроме того, в паутинные бородавки. Следует отметить отсутствие у паукообразных усиков (антенн) и сложных глаз (имеются только простые глазки), образование околоротовых конечностей для захвата пищи и ног для передвижения по суше.    

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста! Нужно ли вставлять мягкий знак (ь)? печ(?)ю
Ответить
Русский язык
Правильно бачок или бочок
Ответить
Биология
В чем суть фагоцитоза ?
Ответить
Обществознание
Как сделать годовой круг
Ответить
История
Какими чертами характера обладал Наполеон Бонапарт и в чём они проявлялись? Помогите! Очень надо! Пожалуйста!
Ответить