H2+O2=? доказать закон сохранения массы вещества Дано: Vн2=33,6л Найти: m h2o

Химия
H2+O2=? доказать закон сохранения массы вещества Дано: Vн2=33,6л Найти: m h2o
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2h2+o2=2H2O n(h2)=33,6/22,4=1,5 моль n(h20)=n(h2)=1,5 моль m(h2o)=1,5*18=27 грамм  Ответ: масса воды 27 г
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