Самая мудрая загадка
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Самая мудрая загадка
Ответ(ы):
Гость:
Не плюй в колодец, самому придется воды напиться
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