Узкий пучок белого света после прохождения через стеклянную призму дает на экран?? спектор. укажите правильную последовательность цветов в спектре. 1)желтый-оранжевый-голубой-зеленый 2)желтый-оранжевый-зеленый-голубой 3)зеле...

Физика

Узкий пучок белого света после прохождения через стеклянную призму дает на экран?? спектор. укажите правильную последовательность цветов в спектре. 1)желтый-оранжевый-голубой-зеленый 2)желтый-оранжевый-зеленый-голубой 3)зеленый-голубой-синий-фиолетовый 4)голубой-синий-зеленый-фиолетовый

Автор: Гость