Узкий пучок белого света после прохождения через стеклянную призму дает на экран?? спектор. укажите правильную последовательность цветов в спектре. 1)желтый-оранжевый-голубой-зеленый 2)желтый-оранжевый-зеленый-голубой 3)зеле...

Физика
Узкий пучок белого света после прохождения через стеклянную призму дает на экран?? спектор. укажите правильную последовательность цветов в спектре. 1)желтый-оранжевый-голубой-зеленый 2)желтый-оранжевый-зеленый-голубой 3)зеленый-голубой-синий-фиолетовый 4)голубой-синий-зеленый-фиолетовый
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