Пожалуйста помогите создать кластер по именю глагол

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Пожалуйста помогите создать кластер по именю глагол
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Ответ(ы):
Гость:
Кла́стер (англ. cluster скопление) — объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.  * Кластер (единица хранения данных) — единица хранения данных на гибких и жёстких дисках компьютеров; * Кластер (группа компьютеров) — группа компьютеров, объединённых высокоскоростными каналами связи и представляющая с точки зрения пользователя единый аппаратный ресурс; * Кластер (группа серверов) — группа серверов, объединённых логически, способных обрабатывать идентичные запросы и использующихся как единый ресурс; * Кластер (базы данных) — объединение данных из различных таблиц для ускорения выполнения сложных запросов;
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