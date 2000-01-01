Художники проехали по золотому кольцу России и сделали зарисовки в 4 городах, В ка??дом городе они использовали половину имеющихся у них листов, После посещения 4 города у них осталось 2 листа,Сколько листов бумаги было у худож...

Гость: Гость:

Пусть х-количество листов у художников изначально ,тогда в соответствии с условием задачи в первом городе израсходовано на рисунки х2, во втором х2:2=х4 в третьем х4:2=х8 в четвертом х8:2=х16 тогда х=х2+х/4+х8+х16+2 решаем х=(8х+4х+2х+х)16+32 это мы привели дроби к общему знаменателю решаем дальше относительно х 16х=15х+32 х=32 ответ 32 листа было первоначально у художников, проверка 1й день израсходовано 16 те 32:2, во 2 й день 16:2=8 , в 3й -4 по аналогии ,и в 4й-2 листа ,складываем израсходованные листы имеем 16+8+4+2=30 и 2 осталось те 30+2=32 все успехов!