Стенки бака выдерживают давление 8Н/дм2. До какой высоты можно налить нефть в этоот бак?
Физика
Стенки бака выдерживают давление 8Н/дм2. До какой высоты можно налить нефть в этоот бак?
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