Хозяйство закупило 3сотни луковиц тюльпанов красного цвета и 2 сотни желтого скол??ко всего луковиц тюльпанов было закуплено?

Математика

Хозяйство закупило 3сотни луковиц тюльпанов красного цвета и 2 сотни желтого скол??ко всего луковиц тюльпанов было закуплено?

Автор: Гость