Хозяйство закупило 3сотни луковиц тюльпанов красного цвета и 2 сотни желтого скол??ко всего луковиц тюльпанов было закуплено?

Математика
Хозяйство закупило 3сотни луковиц тюльпанов красного цвета и 2 сотни желтого скол??ко всего луковиц тюльпанов было закуплено?
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