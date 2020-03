Написать менюна английском+ цены

Гость: Гость:

main dishes : 1) soup pureed peas 10 $ 2) roasted lamb 15 $ 3) cream soup with foie gras 14 $ 4) Ukrainian borsch with donuts 9 $ 5) meat solyanka 8 $ garnish : 1) fried potatoes with mushrooms 5 $ 2) boiled rice with saffron 6 $ 3) jacket potato with dill 8 $ drinkes : 1) coffee 3 $ 2) black tea 2 $ 3) green tea 2 $ 4) water 1 $ 5)orangecherryapple juice 2 $