Половину пути автомобиль прошел со скоростью V1 равно 36 километров в час а на второй половине пути он половину времени двигался со скоростью V2 равно 48 километров час оставшийся время двигался со скоростью V3 равно 96 километ...

Физика

Половину пути автомобиль прошел со скоростью V1 равно 36 километров в час а на второй половине пути он половину времени двигался со скоростью V2 равно 48 километров час оставшийся время двигался со скоростью V3 равно 96 километров в час Найдите среднюю скорость движения автомобиля

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