Выразите формулой обратную пропорциональность ,зная ,что ее график проходит чере?? точку :1)М (4;-0,75)
Алгебра
Выразите формулой обратную пропорциональность ,зная ,что ее график проходит чере?? точку :1)М (4;-0,75)
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