Выразите числа 5, 30, 55 используют четыре цифра пять
Математика
Выразите числа 5, 30, 55 используют четыре цифра пять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+(5-5)×5=5 или (5-5)×5+5=5 5×(5+5÷5)=30 или (5+5)÷5×5=30 (5+5)×5+5=55 или 55÷5×5=55 выбирайте ребята сами, какой столбик вам по душе.
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