В каком из отрывков показан монолог?1.кто говорит носорог.что такое?беда!бегите ск??рее сюда.2.а потом позвонили цапли:пришлите пожалуйста капли:мы лягушками нынче объелись,у нас животы разболелись.3.а потом позвонили зайчатки:...

Русский язык
В каком из отрывков показан монолог?1.кто говорит носорог.что такое?беда!бегите ск??рее сюда.2.а потом позвонили цапли:пришлите пожалуйста капли:мы лягушками нынче объелись,у нас животы разболелись.3.а потом позвонили зайчатки:нельзя ли прислать перчатки?а потом позвонили мартышки:пришлите пожалуйста книжки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю 2и3 варианты, в первом случае идёт диалог
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