В каком из отрывков показан монолог?1.кто говорит носорог.что такое?беда!бегите ск??рее сюда.2.а потом позвонили цапли:пришлите пожалуйста капли:мы лягушками нынче объелись,у нас животы разболелись.3.а потом позвонили зайчатки:...

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В каком из отрывков показан монолог?1.кто говорит носорог.что такое?беда!бегите ск??рее сюда.2.а потом позвонили цапли:пришлите пожалуйста капли:мы лягушками нынче объелись,у нас животы разболелись.3.а потом позвонили зайчатки:нельзя ли прислать перчатки?а потом позвонили мартышки:пришлите пожалуйста книжки.

Автор: Гость