На луче указаны некоторые числа запиши неравенство так чтобы отмеченные числа бы??и его решениями

Математика
На луче указаны некоторые числа запиши неравенство так чтобы отмеченные числа бы??и его решениями
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Автор: Гость
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Гость:
Какие числа указанны на луче?
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