На луче указаны некоторые числа запиши неравенство так чтобы отмеченные числа бы??и его решениями
Математика
На луче указаны некоторые числа запиши неравенство так чтобы отмеченные числа бы??и его решениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие числа указанны на луче?
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