Магазине было 5 килограмм яблок покупатель купил два килограмма яблок и потом еще 2 килограмм яблокткупили Сколько килограмм яблок в магазине

Математика

Магазине было 5 килограмм яблок покупатель купил два килограмма яблок и потом еще 2 килограмм яблокткупили Сколько килограмм яблок в магазине

Автор: Гость