Магазине было 5 килограмм яблок покупатель купил два килограмма яблок и потом еще 2 килограмм яблокткупили Сколько килограмм яблок в магазине
Математика
Магазине было 5 килограмм яблок покупатель купил два килограмма яблок и потом еще 2 килограмм яблокткупили Сколько килограмм яблок в магазине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
)80*5=400(ябл.)-стоит 5 кг. яблок без скидки. 2)400- (400:100*25)=300(руб.)-стоит 5 кг. яблок со скидкой. Ответ:покупатель заплатит 300 рублей за 5 кг. яблок.
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