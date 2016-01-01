Ребята,дайте ,пожалуйста план написания итогового сочинения в 11 классе,желательн?? с вводными предложениями

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Любое сочинение состоит из трех частей.I. Вступление.II. Основная часть (включающая несколько подпунктов).III. Заключение. Но сами слова «вступление», «основная часть», «заключение» не являются названиями пунктов плана. Они не должны быть прописаны в плане.Вступление, как правило, намечает основную мысль, задает тон всей работе, вводит в круг рассматриваемых проблем.Основная часть раскрывает идею сочинения и связанные с ней вопросы, представляет систему доказательств выдвинутых положений.Заключение подводит итоги, содержит конечные выводы и оценки.Например, план может выглядеть так:СочинениеСвет и тени натуры Обломова(По роману И. А. Гончарова «Обломов»)План:I. Обломов — сложный человек. II. Положительные и отрицательные черты в характере героя романа И. А. Гончарова. 1. Тени натуры Обломова: 1.1. барин — ленивец; 1.2. раб самому себе; 1.3. Обломов и Захар. 2. Пустые мечтания. 3. Светлые стороны натуры Обломова: 3.1. доброта души; 3.2. любовь к детям; 3.3. любовь к Ольге. 4. Обломов — поэт в душе. III. Обломов — живой, реальный человек.План сочинения должен соответствовать теме, быть логически последовательным. Источник: http://www.ctege.info/itogovoe-sochinenie-2016/plan-itogovogo-sochineniya.html Источник: http://www.ctege.info/itogovoe-sochinenie-2016/plan-itogovogo-sochineniya.html