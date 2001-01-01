Сумма трех разных четырехзначных чисел равно 3452 чему может быть равно наибольшее из них

Математика
Сумма трех разных четырехзначных чисел равно 3452 чему может быть равно наибольшее из них
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идем от обратного. Наименьшее четырехзначное число - 1000 Поскольку они должны быть разными, берем следующее после него 1001 Складываем их - 2001 И их сумму отнимаем от изначального числа 3452-2001=1451 Ответ: 1451
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Написать ответ на вопрос который задал старик Чжан Шуаню.почему лев Ван Лана сожр??л?
Ответить
Математика
Чему будет равна сумма площадей двух прямоугольника с измерениями 25м на 18м и 36м на 15м?.
Ответить
Физика
Уравнение движения точки имеет вид: Х=2+3t. КАК движется точка? Определите ее координату и скорость спустя 2с.
Ответить
Математика
Вычисли значения сумм используя способ дополнения до круглого числа 56+7 84+6 39+5 48+6 75+6 82+9 как можно понятнее
Ответить
Литература
Помогите какие можно нарисовать картинки к Мороз и солнце; день чудесный! Еще ты ??ремлешь, друг прелестный — Пора, красавица, проснись: Откр...
Ответить