Сумма трех разных четырехзначных чисел равно 3452 чему может быть равно наибольшее из них
Математика
Сумма трех разных четырехзначных чисел равно 3452 чему может быть равно наибольшее из них
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идем от обратного. Наименьшее четырехзначное число - 1000 Поскольку они должны быть разными, берем следующее после него 1001 Складываем их - 2001 И их сумму отнимаем от изначального числа 3452-2001=1451 Ответ: 1451
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Физика
Уравнение движения точки имеет вид: Х=2+3t. КАК движется точка? Определите ее координату и скорость спустя 2с.
Математика
Вычисли значения сумм используя способ дополнения до круглого числа 56+7 84+6 39+5 48+6 75+6 82+9 как можно понятнее