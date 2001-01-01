Сумма трех разных четырехзначных чисел равно 3452 чему может быть равно наибольшее из них

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Идем от обратного. Наименьшее четырехзначное число - 1000 Поскольку они должны быть разными, берем следующее после него 1001 Складываем их - 2001 И их сумму отнимаем от изначального числа 3452-2001=1451 Ответ: 1451