Уравнение движения точки имеет вид: Х=2+3t. КАК движется точка? Определите ее координату и скорость спустя 2с.

Гость: Гость:

X=2+3t X=Xo+Vot+0.5at² Одно и тоже движение⇒ Xo=2 м V0t=3t Vo=3 м/с 0,5at²=0 a=0 равномерное движение через 2 с X=2+3*2=8 м V=3*2=6 м/с