В магнитном поле находятся два замкнутых контура, площади поверхности которых ра??ны соответственно 0,2 и 0,05 м^2. контуры расположены перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. Магнитный поток, проходящий через поверхно...
Физика
В магнитном поле находятся два замкнутых контура, площади поверхности которых ра??ны соответственно 0,2 и 0,05 м^2. контуры расположены перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. Магнитный поток, проходящий через поверхность первого контура, равен 40 Вб, а через поверхность второго контура - 20 Вб. Является ли магнитное поле однородным? С подробным решением пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B1=Ф1/S1=40/0,2=200 Тл B2=Ф2/S2=20/0,05=400Тл B2>B1 Поле неоднородно.
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