В магнитном поле находятся два замкнутых контура, площади поверхности которых ра??ны соответственно 0,2 и 0,05 м^2. контуры расположены перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. Магнитный поток, проходящий через поверхно...

Физика

В магнитном поле находятся два замкнутых контура, площади поверхности которых ра??ны соответственно 0,2 и 0,05 м^2. контуры расположены перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. Магнитный поток, проходящий через поверхность первого контура, равен 40 Вб, а через поверхность второго контура - 20 Вб. Является ли магнитное поле однородным? С подробным решением пожалуйста

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