Токарь работал 3 часа, ученик 2 часа. Сделали 108 деталей. Сколько сделал ученик дета??ей за час если токарь за час сделал 26 детали
Математика
Токарь работал 3 часа, ученик 2 часа. Сделали 108 деталей. Сколько сделал ученик дета??ей за час если токарь за час сделал 26 детали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)26х3=78(д)-всего токарь 2)108-78=30(д)-всего ученик 3)30:2=15(д) ответ.Ученик сделал за час 15 деталей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Математика
Қазақ тiлi
Помогите ответить на вопросы! •Сен үйде шаң сүртесің бе? •Сен үйде ыдыс жуасың б??? •Сен үйде дастарқан жасайсың ба? •Сен үйде еден жуасың ба?
Математика