Токарь работал 3 часа, ученик 2 часа. Сделали 108 деталей. Сколько сделал ученик дета??ей за час если токарь за час сделал 26 детали

Математика
Токарь работал 3 часа, ученик 2 часа. Сделали 108 деталей. Сколько сделал ученик дета??ей за час если токарь за час сделал 26 детали
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)26х3=78(д)-всего токарь 2)108-78=30(д)-всего ученик 3)30:2=15(д) ответ.Ученик сделал за час 15 деталей.
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