Токарь работал 3 часа, ученик 2 часа. Сделали 108 деталей. Сколько сделал ученик дета??ей за час если токарь за час сделал 26 детали

Математика

Токарь работал 3 часа, ученик 2 часа. Сделали 108 деталей. Сколько сделал ученик дета??ей за час если токарь за час сделал 26 детали

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