На рисунке 105 BF прпендикулярно AC, BD перпендикулярно BK. Докажите, что lt;ABD=lt;FBK

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Доказать: угол ABD= углу FBK угол АВD=1 Угол DBF=2 угол FBK=3 угол KBC=4 Доказательство 2+3=90 градусов=> 2=4 3+4=90 градусов =>2=4 => 1=3 Если что (цифры) это условные обозначения Ответ авд =фвк