(240:X плюс 48):26 ровно 2
Математика
(240:X плюс 48):26 ровно 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(240:x+48):26=2 240:x+48=2•26 240:x+48=52 240:x=52-48 240:x=4 x=240:4 x=60 (240:60+48):26=2 2=2
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