Породы какого возраста слагают территорию Русской и Западно-Сибирской равниной?

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В строении Восточно-Европейская платформа выделяется древний, (карельский, более 1600 млн. лет) складчатый кристаллический фундамент и спокойно залегающий на нём осадочный чехол. Фундамент выступает только на С. -Зап. (Балтийский щит) и Юж. -Зап. (Украинский щит) платформы. На остальной большей по размерам площади, выделяемой под названием Русской плиты, фундамент покрыт чехлом осадочных отложений. эмм как то так