Определить положение элемента в Пс Менделеева 1) C 2) S 3) Sc 4) Br 5) Ag
Химия
Определить положение элемента в Пс Менделеева 1) C 2) S 3) Sc 4) Br 5) Ag
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)порядковый номер- 6 номер периода - 2 номер группы- 4 подгруппа - главная 2) порядковый номер - 16 номер периода - 3 номер группы -6 подгруппа - главная 3) порядковый номер - 21 номер периода - 4 номер группы - 3 подгруппа - побочная 4) 35 4 7 главная 5) 47 5 1 побочная
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