Чем отличается русским этикет от английского?(можно на русском или английском(

Английский язык
Чем отличается русским этикет от английского?(можно на русском или английском(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А русском этикета люди содятся где хотят, а в английском для каждого есть свое место еще нужно одевать очень красивые платья ,туфли и перчатки. ( мальчики костюмы ,тоже перчатки)
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