Выполните задания все пожалуйста очень нужно

Английский язык
Выполните задания все пожалуйста очень нужно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/1)met 2)wrote 3)created 4)did you help 5)was 6)smoked 7) found 8)caught 9) how did Axel and professor travel 10) Did Miss Marple live...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай стихотворение Марины Бородицкой. Употребление каких слов помогло автор?? "оживить" молоко? В каком значении употреблено слово убежать? В ...
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста нужно составить план к тексту "Вужыная Карона"
Ответить
Литература
Материал о бородинской битве
Ответить
Русский язык
Но, ломая закон пустыни, в Каракумы идёт вода. подлежащее в каком падеже?
Ответить
Физика
Сделайте пожалуйста !!!!
Ответить