Станок-автомат изготовил 348 дет ,по 58 деталей в час Сколько он изготовит за это жн время,если будет изгот. по 75 дет

Математика

Станок-автомат изготовил 348 дет ,по 58 деталей в час Сколько он изготовит за это жн время,если будет изгот. по 75 дет

Автор: Гость