Станок-автомат изготовил 348 дет ,по 58 деталей в час Сколько он изготовит за это жн время,если будет изгот. по 75 дет
Математика
Станок-автомат изготовил 348 дет ,по 58 деталей в час Сколько он изготовит за это жн время,если будет изгот. по 75 дет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
348:58=6 час. на изготовлении 58д 6*75=450 д. изготовит за 6 часов
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