Треугольники АВС и PQR равны. Известно, что сторона АВ равна 10 м, а угол С равен 90°. Чему равны сторона PQ и угол R? Объясните ответ.

Геометрия
Треугольники АВС и PQR равны. Известно, что сторона АВ равна 10 м, а угол С равен 90°. Чему равны сторона PQ и угол R? Объясните ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как треугольник ABC=PQR отсюда следует Угол A=P углы B=Q углы C=R отсюда следует угол R=C=90 Если треугольники равны значит их стороны тоже равны отсюда следует AB=PQ=10м
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