Продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 часа и стала равной 8 ч . Какой была продолжительность дня 7 октября ?

Математика

Продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 часа и стала равной 8 ч . Какой была продолжительность дня 7 октября ?

Автор: Гость