Продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 часа и стала равной 8 ч . Какой была продолжительность дня 7 октября ?
Математика
Продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 часа и стала равной 8 ч . Какой была продолжительность дня 7 октября ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11часов 8+3=11 ..............................
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