Продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 часа и стала равной 8 ч . Какой была продолжительность дня 7 октября ?

Математика
Продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 часа и стала равной 8 ч . Какой была продолжительность дня 7 октября ?
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Гость:
11часов                                  8+3=11  ..............................
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