Нарисуй графическую модель и вырази в новых единицах измерения 1м 2дм.=
Математика
Нарисуй графическую модель и вырази в новых единицах измерения 1м 2дм.=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 м =100см. 2 дм=20см. 120 см.
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